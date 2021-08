Nach Israel und Großbritannien erheben nun auch die USA den Vorwurf gegen den Iran, für den Sprengstoffangriff auf einen Öltanker im Golf von Oman verantwortlich zu sein.

Außenminister Blinken teilte in Washington mit, er sei nach Prüfung der vorliegenden Informationen davon überzeugt, dass der Iran den Anschlag verübt habe. Für einen solchen Angriff gebe es keine Rechtfertigung.



Der britische Außenminister Raab sprach in London von Untersuchungen, wonach es "sehr wahrscheinlich" sei, dass der Iran das Schiff mit zwei Sprengstoff-Drohnen angriffen habe. Israels Ministerpräsident Bennett erklärte, der Iran habe einem israelischen Ziel schaden wollen. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Anschuldigungen zurück.



Der von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebene Tanker war am Donnerstag angegriffen worden. Zwei Besatzungsmitglieder wurden getötet.

