Auch zwei Tage nach den Drohnenangriffen auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien ist unklar, wer sie verübt hat. Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben sie für sich reklamiert. Aber auch der Iran hätte ein Motiv und wird beschuldigt.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen-Krieg gegen die Huthi-Rebellen kämpft, legte sich am Montag fest. Ein Sprecher erklärte in Riad, erste Ermittlungen zu den Drohnenangriffen hätten ergeben, dass die verwendeten Waffen aus dem Iran stammten und die Drohnen nicht im Jemen gestartet seien. Weitere Untersuchungen müssten allerdings folgen.



Das würde die von den USA verbreitete Version stützen, wonach der Iran für die Drohnenangriffe verantwortlich sein soll. Washington bezweifelt nach Informationen der "New York Times", dass die jemenitischen Huthi-Rebellen überhaupt die Fähigkeit dazu hätten. Zudem zeigten Satellitenaufnahmen, dass die Drohnen nicht aus dem Jemen gekommen seien.

China warnt die USA

Der Iran wies die Anschuldigungen schon am Wochenende zurück. Dennoch drohte US-Präsident Trump mit Vergeltung. Die Vereinigten Staaten stünden mit "geladener Waffe" bereit, um dem Verbündeten Saudi-Arabien zu helfen, schrieb er auf Twitter.



Russland forderte alle Seiten auf, keine voreiligen Schritte zu unternehmen, die die Situation verschärfen könnten. Ähnlich äußerten sich die EU und das Bundesaußenministerium. Aus dem chinesischen Außenministerium hieß es, solange die Angriffe nicht "überzeugend" untersucht seien, "könnte es unverantwortlich sein, Schlüsse darüber zu ziehen, wer die Verantwortung tragen sollte". Eine wenig verklausulierte Warnung an die Adresse der USA, die dem Iran ohnehin seit Monaten drohen - wegen des Atomprogramms und Beeinträchtigungen des internationalen Schiffsverkehrs in der strategisch wichtigen Straße von Hormus.

Huthi drohen mit weiteren Attacken

Die Huthi-Rebellen tragen derweil auch nicht zur Entspannung bei. Ein Sprecher sagte in einem von den Rebellen kontrollierten Fernsehsender, man habe die Mittel, zu jeder Zeit jeden Ort in Saudi-Arabien zu treffen. Unternehmen sollten ihre ausländischen Mitarbeiter aus den Öl-Komplexen in Saudi-Arabien abziehen.



Die Huthi-Rebellen führen im Jemen seit einigen Jahren Krieg gegen die Regierung und werden dabei vom Iran unterstützt. Auf Seiten der Regierung kämpfen Saudi-Arabien und eine internationale Militärkoalition. Nahost-Experten sprechen von einem Stellvertreterkrieg, in dem es darum gehe, die Vorherrschaft in der Region zu klären: Iran oder Saudi-Arabien? Die Angriffe auf die saudische Öl-Infrastruktur könnten Teil davon sein.



Die Frage ist, ob der Iran tatsächlich so weit gehen würde, die Huthi-Rebellen zu einer Zerstörung wichtiger Raffinerien in Saudi-Arabien anzustiften. Die Huthi selbst bestreiten das. Sie nannten den Angriff vom Samstag eine "legitime Antwort" auf die Militärpräsenz Saudi-Arabiens im Jemen. In den vergangenen Monaten haben sie schon mehrfach Ölpipelines und Flughäfen des Landes mit Drohnen attackiert.

"Weltweite Versorgung mit Erdöl derzeit gesichert"

Neben der Angst vor einem militärischen Konflikt schwingt bei all dem im Ausland die Sorge vor einer Wirtschaftskrise mit. Denn Saudi-Arabien deckt einen wichtigen Teil des weltweiten Erdöl-Bedarfs. US-Präsident Trump hat bereits angeordnet, bei Bedarf strategische Ölreserven anzuzapfen.



Dafür sieht die Bundesregierung noch keinen Bedarf. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, nach den vorliegenden Informationen würden die in Saudi-Arabien getroffenen Raffinerien bis zu zwei Wochen ausfallen. "Damit gehen wir aktuell nicht davon aus, dass es nachhaltige Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Erdöl gibt."

Wieder Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien?

Auch über das Waffenembargo für Saudi-Arabien wird wieder diskutiert. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, forderte, den Rüstungsexportstopp nicht noch einmal zu verlängern. Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es zeige sich, dass der Selbstschutz Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate auch in unserem eigenen Stabilitätsinteresse liege.



Der Waffenexportstopp läuft am 30. September aus. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat sich die Bundesregierung aber schon auf eine Verlängerung festgelegt.