In Indien ist es nach Angriffen von Schlägertrupps auf eine Elite-Universität zu landesweiten Protesten gekommen.

Laut Medienberichten gingen Studierende in Mumbai, Bangalore sowie in vielen anderen Städten auf die Straße. Weitere Proteste sind geplant. Mindestens 40 Studierende und Beschäftigte der Jawaharlal Nehru Universität in Neu Delhi waren am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem Vermummte sie laut Augenzeugen mit Steinen und Eisenstangen attackiert hatten. Außerdem wurde Mobiliar der Elite-Universität zerstört. Die Polizei habe tatenlos zugesehen, berichtete ein Dozent der Hochschule. Videos der Gewalt hatten sich über WhatsApp verbreitet und wurden im Fernsehen ausgestrahlt. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein. Einige der Angreifer seien bereits identifiziert, berichtet die BBC.



Die Gewalt wurde unter anderem von Verteidigungsminister Sitharaman und Außenminister Jaishankar verurteilt. Rechte und linke Studentengruppen beschuldigen sich gegenseitig. Die Universität veröffentlichte zunächst eine Erklärung, in der sie darüber informierte, dass "bewaffnete Schurken herumirren, Eigentum beschädigen und Menschen angreifen". Später beschuldigte sie eine "Gruppe von Studierenden", die sich gegen ein laufendes Zulassungsverfahren zur Neu-Registrierung ausgesprochen hätten. Beobachter vermuten, dass sich diese Aussage auf linke Studierende bezieht, die gegen eine Erhöhung der Studiengebühren protestiert hatten. Die indische Opposition wirft der Regierung vor, mithilfe von Schlägern Kritik unterdrücken zu wollen.



In Indien demonstrieren Studierende seit Wochen für bezahlbare Bildung. An einigen Hochschulen fanden Hungertreiks statt. Die durchschnittlichen Studiengebühren in Indien sollen auf umgerechnet knapp 800 Euro verdoppelt werden.



Die als liberal geltende Jawaharlal Nehru Universität nahm eine führende Rolle bei den landesweiten Protesten im Dezember gegen die Staatsbürgerschaftreform der Regierung ein. Diese sieht vor, dass Einwanderern die indische Staatsbürgerschaft gewährt wird - außer es handelt sich um Muslime.