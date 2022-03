Flüchtlinge aus Mariupol warten in einem Registrierungszentrum am Rande der Stadt Saporischschja. (AFP / Emre CAYLAK)

In der Hauptstadt Kiew soll das russische Militär einen Raketenangriff auf ein Wohngebäude verübt haben. Nach ukrainischen Angaben wurde mindestens ein Mensch dabei getötet, mehrere weitere sollen verletzt worden sein. Bürgermeister Klitschko hatte bereits zuvor von beschädigten Gebäuden und Gasleitungen berichtet. In der belagerten Hafenstadt Mariupol wurde den Angaben zufolge am Abend ein Theater bombardiert. Die Stadtverwaltung teilte mit, in dem Gebäude hätten zuvor etwa eintausend Menschen Schutz gesucht. Wieviele von ihnen verletzt wurden oder starben, ist unklar.

Der ukrainische Außenminister Kuleba sprach von einem "weiteren schrecklichen Kriegsverbrechen". Russland bestritt, das Gebäude angegriffen zu haben und machte dagegen ukrainische Einheiten verantwortlich.

Die Ukraine wirft dem russischen Militär zudem vor, gestern Nachmittag einen Konvoi mit Flüchtlingen nahe Mariupol beschossen zu haben. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt oder getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.