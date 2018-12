Nach dem Angriff unweit des Straßburger Weihnachtsmarktes sind nach jüngsten Angaben von Frankreichs Innenminister Castaner drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Laut Sicherheitsbehörden hatte ein als Gefährder eingestufter 29-Jähriger am Abend das Feuer eröffnet. Soldaten hätten den Schützen angeschossen. Nach dem Flüchtigen wird im südöstlich gelegenen Stadtteil Neudorf gefahndet.

Teile der Innenstadt von Straßburg wurden abgeriegelt. Anwohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Im nahegelegenen Baden-Württemberg warnte die Bundespolizei vor einem möglichen Grenzübertritt und rief die Bürger auf, den Bereich Kehl zu meiden. Dort sind verstärkt Beamte im Einsatz. Der Mann sollte nach Medieninformationen eigentlich gestern früh verhaftet werden, war aber nicht zuhause. In seiner Wohnung seien Granaten gefunden worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen einer möglichen terroristischen Tat ein. Inzwischen traf Innenminister Castaner in Straßburg ein und erklärte, der Mann sei bereits wegen Delikten in Frankreich und in Deutschland verurteilt worden. Details nannte er nicht. Präsident Macron berief in Paris eine Krisensitzung ein. Er beriet sich am frühen Morgen unter anderen mit Premierminister Philippe und Verteidigungsministerin Parly.



Vor 18 Jahren hatte die französische Polizei einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg durch die Festnahme mehrerer Personen vereitelt. Damals wollten algerische Islamisten eine Bombe zünden.