Nach dem Angriff nahe dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit drei Toten sucht die französische Polizei weiter nach dem Täter. An der Fahndung seien 350 Sicherheitskräfte beteiligt, sagte Innenminister Castaner. Nach seinen Angaben wurden drei Menschen getötet und zwölf verletzt.

Der mutmaßliche Täter stamme aus Straßburg und sei den Behörden als kriminell und radikalisiert bekannt, sagte Castaner in Straßburg. Der 29-Jährige sei wegen verschiedener Delikte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland verurteilt worden. Castaner rief die höchste nationale Sicherheitswarnstufe aus.



Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen einer möglichen terroristischen Tat ein. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg riet davon ab, ins nahe gelegene Frankreich zu reisen. Der Grenzverkehr in der Region wird kontrolliert.

Mann sollte festgenommen werden

Gestern Abend hatte der Täter an mehreren Stellen in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Laut Sicherheitsbehörden wurde er von Soldaten angeschossen. Der Mann sollte nach Medieninformationen eigentlich gestern früh verhaftet werden, wurde aber nicht angetroffen. In seiner Wohnung habe man Granaten gefunden.



Vor 18 Jahren hatte die französische Polizei einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg durch die Festnahme mehrerer Personen vereitelt. Damals wollten algerische Islamisten eine Bombe zünden.