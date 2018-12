Nach dem tödlichen Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt fahndet die Bundespolizei nach dem mutmaßlichen Täter und dessen Bruder.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Koblenz mitteilte, werden im Saarland und in Rheinland-Pfalz in einem 30 Kilometer-Bereich an der Grenze zu Frankreich verstärkte Kontrollen durchgeführt. Der mutmaßliche Attentäter hatte gestern Abend in der Innenstadt von Straßburg um sich geschossen und Menschen mit einem Messer attackiert. Seither ist der 29-jährige Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln auf der Flucht. Der Pariser Chefermittler teilte mit, zwei Menschen seien bei der Attacke getötet worden, ein weiterer sei hirntot. Die Polizei sprach jetzt von zwölf Verletzten. Mehrere Personen seien festgesetzt worden.



Der zuständige Staatsanwalt erklärte, der mutmaßliche Attentäter sei als islamistischer Gefährder eingestuft und auch in Deutschland polizeibekannt. Er sei 27 mal von Gerichten in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verurteilt worden und habe sich im Gefängnis radikalisiert. Weiter hieß es unter Berufung auf Zeugenaussagen, der mutmaßliche Täter habe während seines Angriffs Allahu Akbar" - "Gott ist groß" gerufen.