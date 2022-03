Menschen suchen in einer Metro-Station der Stadt Charkiw in der Ukraine Schutz vor Bombenangriffen. (dpa)

Charkiw ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine und liegt im Osten des Landes. Nach Angaben des Bürgermeisters ist das Verwaltungsgebäude der Stadt mit Raketen beschossen worden. Das russische Militär habe auch Umspannwerke gesprengt. Dadurch gebe es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. Gestern gab es nach Angaben der Behörden mindestens elf Tote beim Beschuss eines Wohnblocks.

Konvoi offenbar rund 25 Kilometer vor Kiew

Der russische Konvoi besteht nach Angaben des auf Satellitenbilder spezialisierten US-Unternehmens Maxar Technologies aus gepanzerten Fahrzeugen, Panzern, Artilleriegruppen und Begleitfahrzeugen. Die Kolonne soll noch rund 25 Kilometer von Kiew entfernt sein. Sie erstreckt sich offenbar vom Flughafen Hostomel im Nordwesten Kiews bis zum Dorf Prybirsk, das zwischen Kiew und Tschernobyl liegt.

Der Militärexperte Franz-Stefan Gady rechnet auch wegen des Konvois mit einem bevorstehenden Sturm auf Kiew. Der Forscher vom britischen "International Institute for Strategic Studies" sagte im Deutschlandfunk , es handele sich bei den Militärfahrzeugen um ein Element für diesen Angriff.

"Sehr besorgniserregend" für die Menschen in Kiew

Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann sagte im Deutschlandfunk, die Nachrichten über den Konvoi seien sehr besorgniserregend für die Menschen in Kiew. Bislang sei die Stadt nicht eingenommen. Nachts gebe es hunderte Patrouillen in Kiew. Ihre Aufgabe sei es, russische Soldaten aufzuspüren und unschädlich zu machen, wenn diese eindrängen, um beispielsweise Anschläge zu verüben.

Russland: "Mehr als 70 ukrainische Soldaten getötet"

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben auf einem Militärstützpunkt in Ochtyrka mehr als 70 ukrainische Soldaten getötet. Die ukrainische Armee gab an, mehrere russische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben. Die Ukraine öffnete inzwischen ihre Grenzen für Freiwillige, die an der Seite der Armee gegen Russland kämpfen wollen. Die Berichte aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyi fordert Ausschluss Russlands aus UNO-Sicherheitsrat

Der ukrainische Präsident Selenskij forderte den Ausschluss Russlands aus dem UNO-Sicherheitsrat. Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begehe, könne nicht Mitglied dieses Gremiums sein, sagte er in einer Videobotschaft am späten Abend. Selenskyj forderte, dass Russland der Zugang zu allen Häfen, Kanälen und Flughäfen der Welt verwehrt wird.

UNO: mehr als vier Millionen Flüchtlinge

Angesichts des Krieges in der Ukraine rechnen die Vereinten Nationen damit, darauf, bis zu vier Millionen Flüchtlinge versorgen zu müssen. Es seien bereits rund 520.000 Menschen in umliegende Länder geflohen - unter anderem nach Polen, Ungarn und auch nach Russland, teilte UNO-Flüchtlingshochkommissar Grandi mit. Er habe so einen raschen Anstieg der Zahl von Flüchtlingen selten gesehen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in dem Krieg bislang mehr als 100 Zivilisten getötet und mehr als 300 verletzt. Das Büro der Menschenrechtsbeauftragten Bachelet teilte in Genf mit, unter den Todesopfern seien auch mindestens sieben Kinder. - Nach ukrainischen Angaben wurden bereits mehr als 350 Zivilisten infolge der Kämpfe getötet. Russland weist den Vorwurf, es greife zivile Einrichtungen an, zurück.

