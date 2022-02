Russland hat in der Nacht einen Angriff auf die Ukraine gestartet. (AP Photo/Evgeniy Maloletka / dpa Bildfunk )

Die Berichte über das Eindringen von Bodentruppen kamen von ukrainischen Behörden. Danach rückten russische Militärkolonnen in der Region Luhansk vor. Die Regierung in Kiew teilte mit, es habe bereits mehrere Tote gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von einem großangelegten Krieg gegen die Ukraine. Er verhängte das Kriegsrecht über alle Teile des Landes.

Die russischen Angriffe erfolgten von mehreren Seiten - sowohl aus Russland sowie aus dem Nachbarstaat Belarus und von der annektierten Halbinsel Krim aus. Der ukrainische Katastrophenschutz berichtete zudem von Explosionen im Westen des Landes in der Region Lemberg. Aus der Hauptstadt Kiew sowie aus weiteren großen Städten wie Mariupol am Schwarzen Meer wurden ebenfalls Explosionen gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium dementierte Angriffe auf ukrainische Städte. Die Regierung in Kiew schloss den Luftraum für zivile Flugzeuge.

Von Russland unterstützte Separatisten meldeten, dass zwei Orte in Luhansk unter ihrer Kontrolle seien. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe die ukrainische Luftabwehr ausgeschaltet. Berichte über den Abschuss russischer Flugzeuge seien falsch. Die ukrainische Regierung gab an, über der Region Luhansk habe man fünf russische Flugzeuge sowie einen Hubschrauber abgeschossen.

Der russische Präsident Putin hatte die Militäroperation in der Nacht angeordnet. Die pro-russischen Separatistenführer in der Ostukraine hatten zuvor um Beistand durch das russische Militär gebeten. Die Flugsicherheits-Organisation Safe Airspace warnte davor, das ukrainische Gebiet zu überfliegen.

Selenskyj hatte sich in einer Videobotschaft ausdrücklich an die russische Bevölkerung gewadnt und von der Gefahr eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent gesprochen. Er habe auch versucht, mit Kremlchef Putin zu telefonieren. Das Ergebnis sei Schweigen gewesen.

USA: Russland wird zur Rechenschaft gezogen

US-Präsident Biden hat die Operation Russlands als einen vorsätzlich begonnenen Krieg gewertet. Russland alleine sei verantwortlich für das menschliche Leid und werde zur Rechenschaft gezogen, erklärte Biden in Washington. Er werde die Situation weiter im Weißen Haus beobachten. Am Morgen wolle er sich wie geplant mit seinen Amtskollegen aus der Gruppe der sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen beraten. Biden telefonierte zudem mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

UNO-Sicherheitsrat tagt

In New York rief UNO-Generalsekretär Guterres in einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates den russischen Präsidenten dazu auf, seine Truppen zu stoppen und dem Frieden eine Chance zu geben.

Bundeskanzler Scholz sprach in Berlin von einem schrecklichen Tag für die Ukraine. Er rief Russland auf, den Angriff sofort zu beenden. Auch EU-Kommissionspräsident von der Leyen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und mehrere Staaten verurteilten den Angriff.

Der Handel an der Moskauer Börse wurde ausgesetzt. Die Börse war bereits in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Die russische Währung Rubel fiel auf ein Rekordtief.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.