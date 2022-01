Am Rande dieser Kundgebung der rechtsextremen Partei "Les Patriotes" in Paris wurden zwei AFP-Journalisten bedroht und angegriffen. (AFP / Geoffroy van der Hasselt)

Die beiden Mitarbeiter waren am Samstag auf einer Kundgebung gegen den neuen Impfpass in Frankreich attackiert worden. AFP-Chef Fries kündigte Strafanzeigen im Namen der Betroffenen an, und zwar wegen Körperverletzung, Morddrohungen und Behinderung der freien Meinungsäußerung.

Auch Sicherheitskräfte angegriffen

Die Journalisten waren in Begleitung von zwei Sicherheitsleuten in Paris unterwegs, um über eine Protestveranstaltung der rechtsexrtremen Partei "Les Patriotes" zu berichten. Als einer der Teilnehmer per Megafon und in vulgärer Wortwahl auf die Anwesenheit der Journalisten hinwies, kamen sofort zahlreiche Demonstrierende herbei. Dabei soll es sich nach Darstellung der Journalisten um Rechtsextremisten gehandelt haben. Sie bedrohten die Journalisten und versuchten, sie anzugreifen.

Die AFP-Mitarbeiter konnten entkommen, als sich die Sicherheitsleute schützend vor sie stellten. In der Folge wurden die Sicherheitskräfte attackiert, einer der beiden erlitt eine Kopfverletzung. Auch die Firma, für die beide arbeiteten, will Anzeige erstatten.

Der Generalsekretär der Organisation "Reporter ohne Grenzen", Deloire, twitterte , der Angriff und die Todesdrohungen zeugten von besorgniserregender Gewalt. Die Verantwortlichen müssten konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.

