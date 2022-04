Ukrainische Soldaten zwischen den Trümmern beschädigter Gebäude nach einem russischen Angriff in Charkiw (Foto vom 16.04.2022) (Felipe Dana/AP/dpa)

Medienberichten zufolge gab es Explosionen in der Hauptstadt Kiew. Auch die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw im Osten des Landes, wurde beschossen. In der südukrainischen Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage weiter zu. Der ukrainische Generalstab berichtet heute früh von Luftangriffen. Man rechne damit, dass sich russische Einheiten auf eine Marine-Operation zur Landung in Mariupol vorbereiteten.

Moskau hatte gestern erklärt, die russische Armee habe die Stadt praktisch unter Kontrolle. Die Streitkräfte riefen die ukrainischen Kämpfer auf, sich zu ergeben. Russischen Angaben zufolge sind rund 2.500 ukrainische Soldaten in Mariupol verblieben, die sich in einem Stahlwerk verschanzt haben.

Der ukrainische Präsident Selenkyj bezeichnete die Lage in der Stadt als "unmenschlich". Er beschuldigte Russland, bewusst zu versuchen, alle Menschen in Mariupol auszulöschen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.