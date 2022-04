Ein ausgebrannter Panzer liegt kopfüber in Mariupol. (IMAGO/ITAR-TASS)

Einige Kämpfer seien noch im Industriekomplex Asowstal eingeschlossen, zitiert die Nachrichtenagentur RIA einen Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einem Interview mit Onlinemedien, die Vernichtung ukrainischer Soldaten in Mariupol könnte einen Schlusstrich unter jede Form von Verhandlungen ziehen. Angriffe der russischen Streitkräfte gab es erneut im Osten des Landes, aber auch in der Region Kiew. Dort wurden übereinstimmenden Berichten zufolge Ziele im Südosten der Hauptstadt beschossen; nach russischen Angaben wurde erneut eine Rüstungsfabrik getroffen. In der vergangenen Nacht wurde nach ukrainischen Angaben der Flughafen der Stadt Aleksandria rund 300 Kilometer südöstlich von Kiew bombardiert. Die Ukraine meldet weiter, gestern seien insgesamt rund 1.450 Menschen aus den umkämpften Gebieten über humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt seien bislang etwa 3.000 ukrainische Soldaten getötet und 10.000 weitere verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

