Nach den USA machen auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran für die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich.

Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder, Merkel, Macron und Johnson, schrieben in einer in New York herausgegebenen gemeinsamen Erklärung, es gebe keine andere plausible Erklärung. Sie warnten Teheran vor einer weiteren Provokation.



Die Angriffe auf die Anlagen am 14. September hatten Sorgen vor einer Eskalation im Nahen Osten ausgelöst. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen behaupteten, dafür verantwortlich zu sein. Saudi-Arabien erklärte, die Angriffe seien mit iranischen Waffen ausgeführt worden. Der Iran bestreitet eine Verwicklung.