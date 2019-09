Der amerikanische Außenminister Pompeo ist zu Gesprächen in die saudi-arabische Stadt Dschiddah gereist.

Bei einem Treffen mit Kronprinz bin Salman bezeichnete er die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien als einen kriegerischen Akt. Ein Sprecher des saudischen Verteidigungsministeriums hatte zuvor auf einer Pressekonferenz erklärt, dass die Angriffe unzweifelhaft vom Iran veranlasst worden seien. Er präsentierte dabei Trümmerteile von Drohnen und Marschflugkörpern, die vom Ort des Angriffs stammen sollen. Die genaue Abschusstelle nannte er allerdings nicht. Der Iran bestreitet jegliche Beteiligung. Ein Berater der iranischen Regierung schrieb bei Twitter, Saudi-Arabien habe bei der Pressekonferenz bewiesen, dass es nichts wisse. Die Vereinten Nationen entsandten ein Expertenteam zur Untersuchung des Vorfalls.



US-Präsident Trump kündigte an, die Sanktionen gegen Teheran zu verschärfen. Der iranische Präsident Rohani erwägt, seine Reise zur UNO-Vollversammlung in der kommenden Woche in New York abzusagen. Als Grund wurden fehlende Visa für die Einreise in die USA genannt.