Drei Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien reist US-Außenminister Pompeo in das Land. US-Vizepräsident Pence sagte in Washington, Pompeo wolle mit der saudischen Führung die Reaktion auf die Angriffe besprechen. Die USA wollten keinen Krieg, seien aber bereit, ihre Interessen und ihre Verbündeten in der Region zu verteidigen.

Laut einer Agenturmeldung hält es die US-Regierung inzwischen für endgültig gesichert, dass die Attacken von iranischem Boden aus geführt wurden. Ein Regierungsvertreter sagte der Agentur afp, es seien unter anderem Marschflugkörper eingesetzt worden. Unmittelbar nach den Angriffen hatten die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen sie für sich reklamiert.



Bundeskanzlerin Merkel und der britische Premier Johnson forderten eine gemeinsame internationale Reaktion auf die Angriffe. Beide betonten bei einem Telefonat, eine weitere Eskalation in der Region müsse aber unbedingt vermieden werden.