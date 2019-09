Saudi-Arabien hat internationale Experten eingeladen, an der Untersuchung der Drohnenangriffe auf eine Ölraffinerie mitzuwirken.

Auch Vertreter der Vereinten Nationen sollten sich daran beteiligen, erklärte das Außenministerium am Abend in Riad. Nach den Angaben der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition kamen bei dem Angriff vom Samstag iranische Waffen zum Einsatz. US-Präsident Trump bekräftigte die Aufassung seiner Regierung, dass der Iran die Angriffe ausführte. Er wolle aber einen Krieg mit dem Iran möglichst vermeiden, fügte Trump hinzu. Die Regierung in Teheran bestritt erneut eine Verantwortung für die Angriffe und verwies auf die jemenitischen Huthi-Rebellen. Der iranische Präsident Ruhani sagte, es sei legitim für die Jemeniten, sich gegen die Vernichtung ihres Landes zu wehren. Die Huthi hatten die Angriffe bereits am Samstag für sich reklamiert.



Der UNO-Gesandte für den Jemen, Griffiths, rief zu Friedensgesprächen für das Bürgerkriegsland auf. Die Angriffe zeigten, dass der dortige Konflikt Konsequenzen weit über die Region hinaus habe, sagte Griffiths im UNO-Sicherheitsrat in New York. Eine militärische Eskalation sei nun wahrscheinlicher geworden.