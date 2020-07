Stuttgart hat nach der Krawallnacht in der Innenstadt mit dem Land Baden-Württemberg und der Polizei eine Sicherheitspartnerschaft vereinbart.

Innenminister Strobl und Oberbürgermeister Kuhn besiegelten am Nachmittag die Zusammenarbeit. Strobl erklärte, das Land stelle eine hohe Präsenz von Polizeikräften sicher. Kuhn sagte, dass auch eine Ausweitung der Videoüberwachung kein Tabu sein werde. Es sei klar, dass man diese an bestimmten Orten brauche.



Vor knapp zwei Wochen waren hunderte Menschen durch die zentrale Einkaufsstraße gezogen. Schaufenster wurden zerstört und Geschäfte geplündert. Bislang sind laut Strobl 37 Verdächtige identifiziert und 13 davon in Haft. Die Debatte über die Motive zog zum Teil kontrovese Debatten mit kruden Thesen nach sich. Derzeit steht der Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, wegen umstrittener Tweets in der Kritik.