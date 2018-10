Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Überall, hat die Europäische Union aufgefordert, sich stärker für den Schutz von Journalisten einzusetzen.

Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe offenbar die Bereitschaft, zu immer drastischeren Mitteln zu greifen, um Journalisten von ihrer Arbeit abzuhalten. Das habe man bislang nur aus Entwicklungsländern gekannt. In Bulgarien war am Wochenende eine Fernsehjournalistin ermordet worden. Der Hintergrund der Tat ist unklar. Auch der tödliche Bombenanschlag auf eine Reporterin in Malta vor einem Jahr und der Mord an einem Journalisten in der Slowakei hatten zuletzt für Aufsehen gesorgt.