Die Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten soll auch am 20. März weitergehen. (picture alliance/dpa/TASS | Mikhail Tereshchenko)

In Mariupol wurde nach Angaben lokaler Behörden eines der größten Stahlwerke Europas zerstört. Zudem soll eine Kunstschule bombardiert worden sein, in der etwa 400 Menschen Schutz suchten. Opferzahlen lagen zunächst nicht vor. Fast 40.000 Menschen und damit ein Zehntel der Einwohner seien binnen einer Woche aus der Hafenstadt geflüchtet, erklärte der Stadtrat. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland in einer Videoansprache erneut Terror vor und erklärte, die Belagerung von Mariupol werde wegen russischer Kriegsverbrechen in die Geschichte eingehen.

Auch aus anderen Regionen der Ukraine gibt es Berichte über Luftangriffe. In Charkiw im Osten des Landes sollen nach ukrainischen Angaben beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses mehrere Zivilisten ums Leben gekommen sein. Russland meldet unterdessen den Einsatz einer weiteren Hyperschall-Rakete auf ein Treibstofflager nahe dem Schwarzmeerhafen Mykolajiw. Unabhängig überprüfen lässt sich dies nicht.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.