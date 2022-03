Rauch steigt nach einer Explosion in der Stadt Kiew in der Ukraine auf. (Aris Messinis / AFP)

In der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol brachten russische Truppen nach Angaben der ukrainischen Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk ein Krankenhaus unter ihre Kontrolle. 400 Patienten und Mitarbeiter würden als Geiseln gehalten.

Laut ukrainischem Innenministerium feuerten russische Kriegsschiffe zudem mehrere Raketen auf die Schwarzmeerküste. Es habe auch einen Artillerie-Einsatz im Gebiet um die Insel Tusla gegeben. Russische Truppen seien auch auf den Flughafen der südukrainischen Großstadt Mykolajiw vorgedrungen, teilten örtliche Behörden mit. Der Gouverneur des Gebiets kündigte eine Gegenoffensive an. Mykolajiw gilt als strategisch wichtig für das russische Militär, um einen Landweg nach Odessa zu erhalten. In der Hauptstadt Kiew wurden zwei Menschen bei einem Angriff auf ein zwölf-stöckiges Wohnhaus getötet. In der Region Charkiw sind laut ukrainischen Katastrophenschutz seit Beginn der russischen Angriffe vor drei Wochen mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums dauern im Osten der Ukraine in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk die Gefechte an. Die Aufständischen im Gebiet Donezk hätten mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. - Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.