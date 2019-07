Nach dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen erheben die Vereinten Nationen schwere Vorwürfe gegen die Truppen der international anerkannten Regierung.

Die UNO habe Erkenntnisse, dass die libysche Armee auf Flüchtlinge geschossen habe, teilte ein Sprecher in Genf mit. Die Menschen hatten versucht, sich während der beiden Luftangriffe in Sicherheit zu bringen. Bei den gestrigen Vorfällen wurden nach UNO-Angaben mindestens 53 Menschen getötet, mehr als 100 verletzt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte sich in einer Dringlichkeitssitzung gestern Nacht nicht auf eine Verurteilung der Angriffe einigen. Nach Angaben von Diplomaten verweigerten die USA ihre Zustimmung zu einer von Großbritannien eingebrachten Erklärung.



Die libysche Regierung macht die Truppen des Generals Haftar für die Angriffe verantwortlich. Dieser weist die Anschuldigungen zurück und bezichtigt seinerseits die Regierungsarmee.