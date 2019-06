Angesichts der mutmaßlichen Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman hat der Nahost-Experte Lüders das Verhalten der USA gegenüber dem Iran kritisiert.

Man erlebe gewissermaßen den Countdown für den Versuch, einen Kriegsgrund zu finden, sagte Lüders im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Leichtfertigkeit, mit der die Regierung von US-Präsident Trump den Weg Richtung Krieg beschreite, sei gefährlich. Ein solcher Konflikt würde die gesamte Region in Mitleidenschaft ziehen, betonte Lüders.



Im Golf von Oman war es gestern an Bord von zwei Öltankern zu Explosionen gekommen. Das US-Militär veröffentlichte ein Video, wonach iranische Haftminen diese verursacht haben sollen. Der Iran wies die Vorwürfe zurück.



Zahlreiche Staaten mahnten beide Seiten zur Mäßigung. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate nannte die gegenseitigen Schuldzuweisungen aus Washington und Teheran beunruhigend und gefährlich. Die chinesische Führung rief zum Dialog auf. Die Bundesregierung erklärte, man dürfe auf keinen Fall in eine Eskalationsspirale hineingeraten.