Die thailändische Regierung hat bekräftigt, Flüchtlinge aus Myanmar aufzunehmen.

Man verfolge nicht die Politik, hilfesuchende Menschen, die vor dem Konflikt in Myanmar auf der Flucht seien, abzuweisen, sagte ein Regierungssprecher. Thailand nehme die Menschen aus humanitären Gründen auf.



Mehr als ein Dutzend Flüchtlinge durften am Morgen die Grenze zwischen Myanmar und Thailand überqueren. Sie wurden zunächst medizinisch versorgt. Tausende Menschen sind im Südosten von Myanmar auf der Flucht vor bewaffneten Kämpfern in der Region Karen. Aus zwölf Ländern erging ein gemeinsamer Protest gegen das Vorgehen der Armee in Myanmar, auch Deutschland schloss sich an.



UNO-Generalsekretär Guterres forderte die internationale Gemeinschaft zu mehr Einigkeit gegenüber der Militärjunta in Myanmar auf. China äußerte Besorgnis und verurteilte die Gewalt. Das Land steht aber in der Kritik, seinen Einfluss nicht in ausreichendem Maße zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.