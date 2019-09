Angriffe in Saudi-Arabien

Bundeskanzlerin Merkel und der britische Premierminister Johnson fordern eine gemeinsame internationale Reaktion auf den Drohnenangriff in Saudi-Arabien. Dabei waren zwei Ölanlagen des Staatskonzerns Aramco getroffen worden. Die Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen reklamierten die Angriffe für sich. Saudi-Arabien und die USA halten aber den Iran für verantwortlich, was Teheran bestreitet.

Merkel und Johnson hoben in einem Telefonat hervor, eine weitere Eskalation der Spannungen in der Region müsse unbedingt vermieden werden. Die Kanzlerin hatte zuvor betont, dass sie ungeachtet der Drohnenangriffe am Stopp der deutschen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien festhält. Merkel sagte, sie sehe keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Der Exportstopp gilt bis Ende des Monats und müsste bald verlängert werden.



Die Kanzlerin äußerte sich auch zum Nahost-Konflikt und bekannte sich zur Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser. Annexionen seien hier abträglich, und deshalb sei man mit solchen Ankündigungen auch nicht einverstanden. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte gesagt, er wolle im Falle seines Sieges bei der heutigen Parlamentswahl das Jordantal im Westjordanland annektieren.