Angriffe in Syrien

Der türkische Präsident Erdogan hat der Regierung in Damaskus mit Vergeltung gedroht, sollten in Syrien erneut türkische Soldaten angegriffen werden.

Erdogan sagte vor AKP-Abgeordneten in Ankara, die türkische Armee sei entschlossen, die syrischen Regierungstruppen bis Ende des Monats hinter die zwölf türkischen Beobachtungsposten in der Provinz Idlib zurückzudrängen. Sollte türkischen Soldaten auch nur der kleinste Schaden zugefügt werden, werde man zurückschlagen, unabhängig von den Grenzen Idlibs.



Erdogan hatte zuvor mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Aus Moskau hieß es, beide seien sich einig gewesen, dass die Vereinbarungen zu Syrien eingehalten werden müssen. Russland unterstützt die syrischen Truppen beim Vormarsch in Idlib mit seiner Luftwaffe. Dies hatte die Spannungen mit der Türkei verschärft.