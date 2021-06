Bundespräsident Steinmeier hat die Angriffe von Linksextremisten auf Polizisten in Berlin als "nicht hinnehmbar" verurteilt. In einem Brief an die Einsatzkräfte nannte Steinmeier die Ausschreitungen "äußerst gewalttätig". Die erschreckend hohe Zahl der verletzten Polizeikräfte erschütterten ihn.

Die Angreifer hätten sich ohne Respekt vor dem Leben anderer gegen Recht und Gesetz gestellt, dies erfordere eine unmissverständliche Antwort des Rechtsstaates, so der Bundespräsident. Auch der Berliner Innensenator Geisel, SPD, äußerte im Abgeordnetenhaus scharfe Kritik. Die Angriffe seien von äußerster Brutalität und offenem Gangstertum geprägt gewesen. Auf der Konferenz der Landes-Innenminister im baden-württembergischen Rust verurteilten auch Geisels Kollegen die Gewalt. Auch die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Herrmann (Die Grünen), verurteilte die Angriffe.

Angriffe auf Polizisten in Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain

Gestern hatten vermummte Linksradikale in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Barrikaden errichtet und angezündet sowie Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Geisel sprach von schockierenden Bildern. Insgesamt seien 65 Einsatzkräfte verletzt worden. Hintergrund ist eine gerichtlich genehmigte Brandschutzprüfung in einem besetzten Haus. Heute wurden erneut Polizisten angegriffen, nachdem sie sich Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten.

