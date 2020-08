Israel schließt den einzigen Grenzübergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen.

Das teilte die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete mit. Israel reagiere damit auf Angriffe aus dem Gazastreifen mit Ballons, die mit Brandsätzen bestückt gewesen seien. Die Behörde machte die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas für die Angriffe verantwortlich.



Nach israelischen Angaben waren solche Ballons gestern Abend in Richtung Südisrael gestartet worden, ohne dass jemand verletzt wurde. Zuvor hatte die Hamas als Warnung an Israel Raketen ins Mittelmeer abgefeuert. Die israelische Armee hatte in der vergangenen Woche mehrfach Vergeltungsangriffe auf Hamas-Stellungen geflogen, nachdem Brandballons aus dem Gazastreifen nach Israel geschickt worden waren.