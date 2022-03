Ein bei einem russischen Angriff zerstörter Tank in der Region von Kiew. (dpa/ap)

Im Westen sei der Militärflughafen von Starokostjantyniw beschossen und die dortigen Treibstoffvorräte vollständig zerstört worden, teilte der Bürgermeister der Stadt auf Facebook mit. Bei einem Angriff auf die Regionalverwaltung in der Stadt Mykolajiw im Süden wurden nach ukrainischen Angaben sieben Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Auf Wohngebiete in der Hauptstadtregion Kiew sollen nach Angaben der Militärverwaltung innerhalb von 24 Stunden mehr als 40 Raketen niedergegangen sein. In mehreren Gebieten nordwestlich von Kiew sei es der ukrainischen Armee gelungen, russische Truppen zurückzudrängen, hieß es. Auch aus Mariupol gibt es weiter Berichte über Kämpfe.

Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.