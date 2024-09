Nahostkrieg

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Sie sei im Zentrum des Landes über unbewohntem Gebiet niedergegangen. Israel vermutet die pro-iranische Huthi-Miliz hinter dem Angriff. Diese hatte zuletzt im Juli mit einer Drohne angegriffen. Im Libanon setzte die ebenfalls pro-iranische Hisbollah-Miliz ihren Beschuss auf Israel fort. Der Angriff galt eigenen Angaben zufolge einem Militärstützpunkt im Norden des Landes. Israels Armee sprach von 40 Geschossen, die größtenteils abgefangen wurden oder in offenen Gebieten niedergingen. In der Nacht hatten die israelische Luftwaffe und Artillerie Ziele im Libanon attackiert. Seit Ausbruch des Gazakriegs kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Gefechten.

