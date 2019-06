Ein angeblich im letzten Moment abgesagter US-Angriff auf den Iran hat Folgen für den Flugverkehr. Die Lufthansa und weitere Gesellschaften wollen den Luftraum über der Straße von Hormus und dem Golf von Oman vorerst meiden. Die Angst vor einem militärischen Konflikt wächst.

Zahlreiche Fluggesellschaften wollen den Luftraum über der Straße von Hormus und dem Golf von Oman bis auf Weiteres nicht mehr überfliegen. Dazu gehören neben der Lufthansa unter anderem die australische Fluglinie Qantas und die niederländische KLM. Die US-Luftfahrtbehörde hatte zuvor amerikanischen Fluggesellschaften die Nutzung des vom Iran kontrollierten Luftraums über dem See-Gebiet untersagt.



Hintergrund sind Medienberichte über einen von den USA geplanten Militärangriff, den Präsident Trump im letzten Moment abgesagt habe. Nach Informationen der "New York Times" und der Nachrichtenagentur AP waren potenzielle Ziele Radarstationen und Raketenanlagen. Präsident Trump habe seine Zustimmung gegeben, dann aber abrupt zurückgezogen, schreibt die "New York Times".

"Die Zeichen zeigen auf Krieg"

Die Angriffe seien als Vergeltung für den gestrigen Abschuss einer US-Drohne durch den Iran gedacht gewesen. Laut der Regierung in Washington befand sich die Drohne in internationalem Luftraum.



Für den USA-Experten Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zeigt der Vorgang, dass Trump in einer Welt lebe, in der das Recht des militärisch Stärkeren gelte. Europa müsse dieses Weltbild verstehen und "sich auf die Hinterbeine stellen", sagte Braml im Deutschlandfunk. "Die Zeichen zeigen auf Krieg", warnte der Politologe. Wenn Medien wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" eine solche Absage in letzter Minute mitbekämen, dann würden sie zum "Kriegstrommeln" instrumentalisiert, gab Braml zu bedenken.

Iran informiert den UNO-Sicherheitsrat

Der Iran hat dagegen seine Darstellung bekräftigt, dass die Drohne den iranischen Luftraum verletzt habe. Das Außenministerium in Teheran erklärte, dafür gebe es unstrittige Beweise. Einige Wrackteile des unbemannten Fluggeräts seien aus iranischen Hoheitsgewässern geborgen worden. Der Iran informierte nach eigenen Angaben den UNO-Sicherheitsrat.



Trump hatte gestern erklärt, der Iran habe mit dem Abschuss der US-Drohne einen sehr großen Fehler begangen. Möglicherweise habe es sich aber auch um ein Versehen gehandelt. Möglicherweise sei auf iranischer Seite jemand leichtfertig und dumm gewesen, meinte Trump.