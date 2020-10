Die Menschen in Deutschland werden sich nach Ansicht des Psychologen Borwin Bandelow an das Leben mit dem Coronavirus gewöhnen.

Der Experte für Angststörungen sagte im Deutschlandfunk, Menschen könnten sich an Gefahren adaptieren. Auch wer in Kabul oder Rio de Janeiro lebe, habe bestimmte Regeln, um sich vor Anschlägen oder Überfällen vorzusehen. Am Anfang der Corona-Pandemie sei die Angst groß gewesen, wie immer, wenn etwas unbekannt sei. Dann habe es eine Phase gegeben, in der die Situation äußerst realistisch eingeschätzt wurde. Inzwischen erstellten sich die Menschen auf Grund ihrer Erfahrungen ihr eigenes Risikoprofil. Dies führe dazu, dass viele nicht mehr auf die Ratschläge der Politiker hörten.

Angst macht kreativ

Es gibt nach Bandelows Ansicht aber auch positive Aspekte: Es sei immer so, "dass aus Angst heraus Menschen kreativ werden und versuchen ihr Leben in positive Bahnen zu lenken". Gerade in der Wirtschaft, die sehr betroffen sei, dächten sich Menschen "sehr intelligente, phantasievolle Dinge aus, um mit der Situation klarzukommen".



Bandelow, der an der Universität Göttingen Psychiatrie und Psychotherapie lehrt, verwies darauf, dass die Befürchtung nicht eingetreten sei, dass durch die Corona-Beschränkungen viele Menschen in die Depression oder gar in den Suizid getrieben werden könnten. Im stark betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen sei die Zahl der Suizide im Vergleich zum Vorjahr sogar zurückgegangen. Auch hätten sich nicht mehr Personen wegen Ängsten oder Depressionen behandeln lassen. Schon frühere Krisen hätten gezeigt, "dass Menschen sich an Bedrohung gewöhnen".



Bandelow empfiehlt, sich darauf einzustellen, dass man sehr viel Zeit im Freien verbringt und sich nur in kleineren Gruppen trifft: "Man muss ja nicht in der Party feiern, man kann ja auch zusammen im Wald spazieren gehen." Es gebe viele Möglichkeiten, "wie man die Lebensfreude erhalten kann, ohne dass man wilde große Veranstaltungen macht".

