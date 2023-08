Immer wieder erhalten die Putschisten im Niger Unterstützung auf Demonstrationen. (AFP / STR)

Sie versammelten sich nahe dem Flughafen der Hauptstadt Niamey. Dieser grenzt an einen Luftwaffenstützpunkt der nigrischen Armee, der auch ein französisches Militärlager beherbergt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP schwenkten die Demonstranten nigrische und russische Flaggen. Am Samstag hatten sich bereits rund 20.000 Menschen in einem Stadion in Niamey versammelt, um für die Militärmachthaber zu demonstrieren. Diese hatten am Freitag den französischen Botschafter aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Das Ultimatum ist inzwischen abgelaufen. Die Regierung in Paris wies die Forderung zurück und erklärte, "Putschisten" hätten keine Befugnis dazu.

Noch immer sind etwa 1500 französische Soldaten im Niger stationiert.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.