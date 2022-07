Das Kernkraftwerk Isar 2 gehört zu den letzten drei deutschen Atommeilern, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Wegen steigender Energiepreise werden Forderungen lauter, die Meiler länger laufen zu lassen. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Grüne ohne einheitliche Position

Zur Klärung der Grünen-Position zur längeren Laufzeit hält der frühere Bundesumweltminister Trittin notfalls einen Parteitag der Grünen für nötig. Trittin sagte dem "Tagesspiegel", wenn man ernsthaft eine Änderung des Atomgesetzes wolle, werde das ohne Parteitag nicht gehen. Er stellte sich aber zugleich gegen jede Form längerer Laufzeiten. Auch ein "Streckbetrieb" sei eine Laufzeitverlängerung. Dafür müsse das Atomgesetz geändert werden und das werde man nicht anfassen. Auch die Grünen-Co-Vorsitzende Lang hatte einen Weiterbetrieb klar abgelehnt.

Bundesumweltministerin Lemke, ebenfalls von den Grünen, mahnte unterdessen in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mehr Nüchternheit bei der Bewertung der Sachlage an: "Wenn der Stresstest ergibt, dass Bayern tatsächlich ein ernsthaftes Strom- bzw. Netzproblem haben könnte, dann werden wir diese Situation und die dann bestehenden Optionen bewerten." Zugleich machte Lemke deutlich, dass sich die Lage in Bezug auf den bayerischen Meiler Isar 2 seit dem Frühjahr verändert habe. Die dort verbliebenen Brennelemente reichten offenbar noch einige Monate länger als ursprünglich gedacht.

Die Ko-Parteichefin der SPD, Esken, sagte hingegen der "Neuen Osnabrücker Zeitung", auch ein befristeteter Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke helfe nicht wirklich gegen die Gasknappheit.

Huber (CSU): Verlängerung ist Frage der sozialen Gerechtigkeit

Dagegen bezeichnete der CSU-Generalsekretär Huber eine Verlängerung der drei Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, auch als Frage der sozialen Gerechtigkeit. Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es gehe darum das Angebot an Energie hochzuhalten. Die verbliebenen drei AKW versorgten knapp zehn Millionen Haushalte mit Strom. Wenn das Angebot durch das Herunterfahren sinke und die Preise stiegen, zahlten dies vor allem Familien sowie Rentnerinnen und Rentner. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte in einem Vorabbericht der "Welt am Sonntag" eine Laufzeitverlängerung um mindestens fünf weitere Jahre.

FDP für Kernkraft-Gipfel

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kruse, forderte einen Kernkraft-Gipfel. Kruse sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), Betreiber, Branchenverbände und Politik sollten zusammenkommen und gemeinsam über eine mögliche Laufzeitverlängerung sprechen. Es sei wichtig, im Winter ausreichend Strom zu produzieren, um bei einer möglichen Gasknappheit die Versorgung zu gewährleisten, betonte Kruse. Schon jetzt stiegen viele Menschen in Deutschland von ihrer Gasheizung auf strombetriebene Radiatoren um.

GRS-Experte Stoll: „Streckbetrieb problemlos machbar“

Eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten wäre nach Einschätzung der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) ohne technische Voraussetzungen grundsätzlich möglich. Der technisch-wissenschaftliche Geschäftsführer Stoll sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), der sogenannte Streckbetrieb sei eine "normale Maßnahme", die er schon sehr häufig in deutschen Kernkraftwerke angeführt habe. Die potentielle Leistung eines Reaktorblocks nehme dann allerdings mit der Zeit ab, betonte der Experte. Irgendwann seien "technische Grenzen erreicht", die man "nicht überschreiten" könne. Stoll verwies auf eine TÜV-Untersuchung, wonach die Brennstäbe im bayrischen Atommeiler "Isar 2" noch 80 Tage weiter betrieben werden könnten. In dieser Zeit würden sie etwa 2.200 Gigawattstunden Strom produzieren.

Für "Emsland" (Niedersachsen) und "Neckarwestheim 2" (Baden-Württemberg) seien die Daten nicht detailliert bekannt, erklärte der GRS-Geschäftsführer. Man wisse aber, dass die Leistung bereits im Dezember reduziert werde. Ein Streckbetrieb müsste dort für ein bis zwei Monate möglich sein, schätzt der Experte. Die drei Atomkraftwerke sind die letzten, die in Deutschland noch in Betrieb sind. Sie sollen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden.

Bundesamt gegen längere Laufzeiten

Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, König, lehnte verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken unterdessen ab. Schließlich müsste nicht nur die Sicherheit der Atomkraftwerke, sondern auch die Entsorgung der radioaktiven Abfälle berücksichtigt werden, schrieb König in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". In beiden Fällen wären die gesamtgesellschaftlichen Kosten für einen Weiterbetrieb der Anlagen erheblich, gab König zu bedenken. Zudem würde der mühsam errungene gesellschaftliche Konsens zum Ausstieg aus der Atomkraft durch eine Laufzeitverlängerung auch grundsätzlich infrage gestellt.

Der Greenpeace-Atomexperte Smital warnte ebenfalls vor den Sicherheitsrisiken. Smital sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), es seien schwere Reaktorunfälle möglich. Die europäischen Anforderungen hätten sich inzwischen geändert. Die deutschen Atomkraftwerke erfüllten diese Standards nicht mehr, betonte der Kernphysiker.

Laut der Deutschen Presse-Agentur dringen nicht nur Parteien wie CDU, CSU und FDP, sondern auch mehrere EU-Staaten darauf, den Atomausstieg zu verschieben. Aus Sicht von Ländern wie Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Frankreich könne ein Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke erheblich dazu beitragen, Gas zu sparen. Demnach forderte der slowakische Wirtschaftsminister Sulik am Rande von EU-Beratungen in Brüssel sogar, die drei bereits im vergangenen Jahr abgeschalteten Meiler wieder hochzufahren.

