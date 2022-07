Viele Lebensmittel sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer teurer geworden. (picture alliance / CHROMORANGE / Matthias Stolt)

Der Preisdruck habe ein enormes zerstörerisches Potenzial, sagte Sewing auf einer Banken-Konferenz in Frankfurt am Main. Noch seien die Auftragsbücher der Unternehmen voll und die Gewinne hoch, er mache sich aber Sorgen über die nächsten zwölf Monate. Zu den hohen Preisen kämen die anhaltende Corona-Pandemie, angespannte Lieferketten und Engpässe am Arbeitsmarkt dazu. Sollte es im Zuge des Ukraine-Krieges zu einem Gas-Embargo kommen, werde es eine tiefe Rezession in Deutschland geben, meinte Sewing. Vor diesem Hintergrund seien höhere Leitzinsen unabdingbar. An die Europäische Zentralbank appellierte er, dabei schneller als bislang geplant vorzugehen.

Die Bundesregierung berät am frühen Nachmittag mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über den Umgang mit der hohen Inflation.

