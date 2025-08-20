Vorstoß von Finanzminister Klingbeil

SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil im ZDF-Sommerinterview. (Axel Heimken / ZDF / dpa )

CDU-Generalsekretär Linnemann lehnte dies ab und sagte der Zeitschrift "Stern", stattdessen müssten Prioritäten gesetzt werden, etwa durch Reformen in sozialen Sicherheitssystemen wie dem Bürgergeld. Der CSU-Vorsitzende Söder schrieb auf der Online-Plattform X, Steuererhöhungen seien Gift für die Konjunktur. Zuvor hatte bereits Unions-Fraktionschef Spahn erklärt, es sei nicht die Zeit, um über Steuererhöhungen auch nur nachzudenken. Kanzleramtschef Frei verwies auf den Koaltionsvertrag, in dem das Ziel von Entlastungen vereinbart worden sei.

Klingbeil hatte mit Blick auf drohende Haushaltslücken gesagt, gerade Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen müssten sich fragen, welchen Beitrag sie zu mehr Gerechtigkeit leisteten.

