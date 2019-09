In London befasst sich von heute an das oberste britische Gericht mit der Zwangspause für das Parlament, die Premierminister Johnson verfügt hat.

Die Anhörung vor dem Supreme Court wird vermutlich drei Tage dauern. Geklagt hatten 78 Parlamentarier. Das Gericht soll den Rechtsstreit zwischen den Abgeordneten und der Regierung nun endgültig klären. Die Abgeordneten verloren in erster Instanz, bekamen in der zweiten Instanz aber recht. Da die Regierung Berufung einlegte, muss sich nun das oberste Gericht mit der Frage befassen, ob Johnsons Vorgehen rechtens war.



Der Premierminister hatte durchgesetzt, dass das Parlament vor dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens eine ungewöhnlich lange Sitzungspause von fast fünf Wochen einlegt. Die Opposition, aber auch Teile von Johnsons Tories werfen ihm vor, das Parlament dadurch im Brexit-Streit kaltstellen zu wollen. Der Premierminister will einen Brexit notfalls auch ohne Austrittsvertrag.

Politologe: Johnsons Taktik geht auf

Der Leiter des Londoner Büros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, Katsioulis, glaubt nicht, dass das Urteil der Richter großen Einfluss auf die politischen Entscheidungen rund um den Brexit haben wird. Für die meisten Menschen in Großbritannien sei es ohnehin nicht so wichtig, was im Parlament passiere, sagte Katsioulis im Deutschlandfunk. Sie wünschten sich nur noch, dass der - Zitat - "never-ending Brexit" endlich aufhöre. Deshalb habe Johnson Erfolg mit seiner Taktik, den Menschen klarzumachen: "Ich schaffe das, ich regele das, ich kriege euch raus aus der EU."



Gestern hatte ein Treffen Johnsons mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Juncker in Luxemburg keine Annäherung gebracht. Nach Angaben von Johnsons Büro sollen die Verhandlungen aber intensiviert werden und sogar täglich stattfinden.