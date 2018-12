Die USA werfen der in Kanada festgenommenen Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei, Meng Wanhzou, Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor.

Das sagte ein Rechtsvertreter der kanadischen Regierung bei einer Anhörung vor einem Gericht in Vancouver. Der Managerin werde angelastet, Banken über die Aktivitäten einer Huawei-Filiale getäuscht zu haben, die unter Verstoß gegen die US-Sanktionen den Iran beliefert habe. Meng war am Wochenende auf Betreiben der US-Behörden in Vancouver festgenommen worden. Die chinesische Regierung reagierte mit scharfem Protest und forderte die Freilassung der Huawei-Finanzchefin.