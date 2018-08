Der frühere Anwalt von US-Präsident Trump, Cohen, will sich im Prozess um Steuerhinterziehung schuldig bekennen.

Dies kündigte er bei einer Anhörung in New York vor dem Strafgericht Manhattan an. Cohen werden auch betrügerische Wahlkampffinanzierung und Bankbetrug vorgeworfen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, will ihm die Staatsanwaltschaft im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis einen Strafnachlass gewähren. Nach Informationen der US-Sender CNN und Fox News beinhaltet der Deal eine Gefängnisstrafe.



Der 51-Jährige hatte bis vor wenigen Monaten für Trump gearbeitet - insgesamt rund zehn Jahre. Bei den Vorwürfen geht es unter anderem um Zahlungen an zwei Frauen, die behaupteten, Affären mit Trump gehabt zu haben, darunter die als "Stormy Daniels" bekannte ehemalige Pornodarstellerin.