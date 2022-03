Der Internationale Gerichtshof in Den Haag. (IMAGO / Steinach)

Der ukrainische Vertreter Korynevych sagte im sogenannten Friedenspalast im niederländischen Den Haag, Russland führe einen aggressiven Krieg gegen sein Land und verübe Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Gerichtshof müsse so rasch wie möglich ein Ende des menschlichen Leids anordnen. Die Regierung in Kiew hat Russland wegen des Vorwurfs verklagt, in dem Krieg gegen die Völkermord-Konvention von 1948 zu verstoßen.

Die russische Seite sollte eigentlich morgen das Wort ergreifen. Die Regierung in Moskau verweigert aber eine Teilnahme an der Anhörung, wie die zuständige Richterin mitteilte. Eine Begründung nannte Moskau nicht.

Urteile des Gerichts sind eigentlich bindend. Es darf aber bezweifelt werden, dass Russland sich an eine Anordnung halten würde.

