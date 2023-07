Im Klima- und Energieausschuss des Bundestags findet erneut eine Anhörung zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes statt. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Im Klima- und Energieausschuss findet eine erneute Anhörung von Sachverständigen statt. Am Freitag hatte das Bundeswirtschaftsministerium den aktualisierten Entwurf an die Abgeordneten versendet. Darin wurden die von der Ampel-Koalition vereinbarten Änderungen hervorgehoben. Noch in dieser Woche soll der Bundestag über das Gesetz abstimmen, möglicherweise auch der Bundesrat.

Aus der Opposition gibt es Kritik am engen Zeitplan, die Rede war von einer Missachtung des Parlaments. Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes sieht Vorgaben für die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen vor und sorgt seit Monaten für Streitigkeiten in der Ampel-Koalition.

