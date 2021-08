Das krankhafte Sammeln von Haustieren, das sogenannte Animal Hoarding, hat nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds auch im vergangenen Jahr für erhebliches Tierleid gesorgt.

Zudem habe es Tierheime vor große Herausforderungen gestellt, teilt der Verband bei der Veröffentlichung eines Erhebung zum Thema mit. Demnach wurden 2020 insgesamt 59 Fälle mit mehr als 3.600 betroffenen Tieren bekannt. Die Tierschützer gehen ferner von einer hohen Dunkelziffer aus. Damit bleibe das Niveau ähnlich hoch wie in den Jahren zuvor und auch die jüngsten Fälle zeigten, dass das Problem nicht abreißt, hieß es weiter: Ende des vergangenen Monats beschlagnahmte die Polizei in Düsseldorf 18 Hunde. Am selben Tag wurden in Haßberge 27 Katzen aus einer Zweizimmerwohnung geholt. Erst vor wenigen Tagen retteten Tierschützer weitere 18 Katzen aus einem Haushalt in Bochum. Die Tiere wurden in Tierheimen untergebracht.



Beim krankhaften Horten gerät die Haltung laut den Experten nach und nach außer Kontrolle. Die Tiere hausen dann mitunter in ihren eigenen Fäkalien, sind unterernährt oder krank. Die Halter selbst merken es oft gar nicht, dass es ihren Tieren schlecht gehe. Am häufigsten hielten die Sammler Katzen oder Hunde. Seit 2012 wurden mehr als 26.000 betroffene Tiere verzeichnet. Der Verband warnt, die verstärkte Isolation der Menschen in der Corona-Pandemie könnte langfristig zu vermehrten Fällen von Animal Hoarding führen. Betroffen davon könnten vor allem jene sein, die schon vorher die Tendenz hatten, viele Tiere zu halten, und die psychische Probleme haben.



Der Tierschutzbund forderte ein für Veterinärbehörden einsehbares übergreifendes Zentralregister von Tiersammlern und eine Heimtierschutzverordnung mit eindeutigen Vorgaben für Zucht und Haltung einzelner Tierarten. Zudem solle das Sammeln von Tieren als Krankheit anerkannt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.