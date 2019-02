Der nach Tunesien abgeschobene Freund des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, hat sich in Deutschland unter verschiedenen Namen als Asylbewerber registrieren lassen.

Zudem habe er zahlreiche Straftaten verübt. Das geht aus einem Schreiben eines Beamten des Bundesinnenministeriums an eine Kollegin vom 16. Januar 2017 hervor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. In der E-Mail an die damalige Staatssekretärin Haber sei die baldige Abschiebung des Mannes erörtert worden. Er habe sich zudem mal als Marokkaner, mal als Ägypter und auch als Libyer ausgegeben.



Der Mann hatte im Dezember 2016 unmittelbar vor dem Anschlag Kontakt mit Anis Amri. Im Februar 2017 war er nach Tunesien abgeschoben worden. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages will den Mann als Zeugen vernehmen lassen.



Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren im Dezember 2016 zwölf Menschen getötet worden.