Anja Rützel porträtiert Ex-Boyband Take That im Leitzordner

Autorin Anja Rützel kommentiert Trash-Fernsehformate wie "Der Bachelor" oder "Love Island" - in ihrem neuen Buch beschäftigt sie sich mit der Band Take That. Deren Lieder trösten sie in jeder Lebenslage, wie Rützel im Dlf sagte. Take That habe den Sprung von der Boy- zur Manband würdevoll geschafft.

Anja Rützel im Corsogespräch mit Susanne Luerweg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek