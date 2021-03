Das türkische Verfassungsgericht hat die Beschwerde des pro-kurdischen Abgeordneten Gergerlioglu gegen seinen Ausschluss aus dem Parlament zurückgewiesen.

Das Gericht in Ankara erklärte, es sei in dieser Angelegenheit gar nicht zuständig. Daraufhin erklärte der Abgeordnete, er werde nun den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Gergerlioglu wurde sein Mandat Mitte des Monats aberkannt. Er war zuvor wegen terroristischer Propaganda zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. - Das türkische Verfassungsgericht befasst sich heute mit einem Verbotsantrag gegen die pro-kurdische HDP-Partei, der die Staatsanwaltschaft terroristische Aktivitäten zur Last legt. Nach örtlichen Medienberichten könnte sich das Verfahren wegen Mängeln in der Anklageschrift allerdings verzögern. Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.