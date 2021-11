Der Deutsch-Türke Enver Altayli ist von einem Gericht in Ankara zu mehr als 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Richter sahen den Vorwurf der militärischen und politischen Spionage als erwiesen an. Dies sagte Altaylis Anwältin und Tochter Yilmaz der Deutschen Presse-Agentur. Zudem wurde der 76-jährige wegen Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation verurteilt. Damit ist eine Unterstützung der sogenannten Gülen-Bewegung gemeint, die die türkische Justiz für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht. Altayli bestreitet die Vorwürfe. Er befindet sich bereits seit 2017 in Haft. Seine Tochter kritisierte, das Gericht habe Aussagen zugelassen, die durch Folter erzwungen worden seien. Mit dem Urteil werde ihr Vater für seine Kritik an der Regierung bestraft.



Altayli hatte nach eigenen Angaben vor Jahrzehnten für den türkischen Geheimdienst gearbeitet. Später engagierte er sich für die rechtsextreme Partei MHP und arbeitete als Regierungsberater, Journalist sowie als Außenpolitik-Experte.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.