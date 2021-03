Das türkische Verfassungsgericht hat die Verbotsklage gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP wegen formaler Mängel an den Obersten Gerichtshof zurückgegeben.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Nachmittag aus Ankara. Die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs müsse die Anklageschrift überarbeiten und erneut beim Verfassungsgericht einreichen. Dieses werde dann einen weiteren Termin in der Sache ansetzen. Der HDP werden Separatismusvorwürfe zur Last gelegt. Sie ist die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei.

