In der türkischen Hauptstadt Ankara haben hunderte Menschen Geschäfte und Häuser syrischer Flüchtlinge angegriffen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, zog der Mob durch den Bezirk Altindag, warf Steine auf Wohnungen, in denen er Syrer vermutete und plünderte Läden. Medien berichteten von zahlreichen Verletzten. Die türkische Regierung sprach von den schlimmsten Ausschreitungen gegen Flüchtlinge seit mehreren Jahren. Ein türkischer Teenager kam bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Den Einsatzkräften wurden 76 Personen festgenommen. In der Türkei leben momentan rund vier Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien. In den vergangenen Monaten nahm auch die Zahl der Migranten aus Afghanistan zu.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.