Die türkische Staatsanwaltschaft will im Zusammenhang mit dem Mord am russischen Botschafter Karlow Anklage gegen den in den USA lebenden Geistlichen Gülen erheben.

Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wird Gülen vorgeworfen, Drahtzieher der Tat von 2016 gewesen zu sein. Damit sollten die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland belastet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert für Gülen und weitere 27 Personen Gefängnisstrafen. Ob die Klage vor Gericht zugelassen wird, ist allerdings noch nicht entschieden. Karlow war während der Eröffnung einer Ausstellung in Ankara von einem türkischen Polizisten erschossen worden.