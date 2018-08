In Bayern haben die ersten sogenannten Ankerzentren ihre Arbeit aufgenommen.

An sieben Standorten sollen jeweils bis zu 1.500 Asylbewerber untergebracht werden, bis ihr Verfahren beendet ist. In den Einrichtungen sind verschiedene Behörden wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Arbeitsagentur und Ausländerbehörden vertreten. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, die Zentren ermöglichten schnellere Asylverfahren. Die Integration könne bereits dort beginnen. Abgelehnte Asylbewerber sollen direkt aus den Zentren heraus abgeschoben werden.



Der Begriff "Anker" steht für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Die Zentren sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Es gibt sie bisher nur in Bayern, weil zahlreiche Bundesländer Bedenken haben. Kritisiert wird etwa, dass die Einrichtungen zu groß seien und die Menschen dort abgeschieden von ihrer Umgebung seien. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, warnte vor Gefahren vor allem für Kinder. Ihr Recht auf Schutz vor Gewalt, gesundheitliche Versorgung und Zugang zu Bildung sei in den Einrichtungen nicht gewährleistet, sagte Rörig in Berlin.