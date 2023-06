Donald Trump in New York vor Gericht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Seth Wenig)

Sein Kampagnen-Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, seit der Anklageerhebung in der vergangenen Woche gegen Trump im Prozess um Geheimdokumente seien sieben Millionen Dollar in die Wahlkampfkasse geflossen. Seine Anhänger seien offenbar wie Trump selbst der Meinung, dass es sich um einen politischen Prozess handele.

Schon die Klage gegen den Ex-Präsidenten im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hatte ihm einen Zuwachs an Wahlkampfspenden von mehreren Millionen beschert. In der vergangenen Woche wurde er unter anderem der gesetzeswidrigen Aufbewahrung streng geheimer Informationen und der Behinderung von Ermittlungen angeklagt.

